تربية ميسان تعلن صدور أمر الكلف المالية للمحاضرين

2021/08/06 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع أعلن مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي، اليوم الجمعة، صدور أمر الكلف المالية للمحاضرين.وقال الساعدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم صدور الأمر الإداري الخاص بالكلف المالية من قبل وزارة المالية للعقود من المعلمين والمدرسين والإداريين العاملين في مفاصل المديرية". وأضاف، أن "أكثر من ٦ الآف متعاقد سيستفيدون من هذا الأمر الصادر من وزارة المالية".

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