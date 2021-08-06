الخارجية العراقية توجه تحذيرا للمهاجرين العراقيين

2021/08/06 | 20:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تحذيرا للمهاجرين العراقيين في الخارج.وقالت الخارجية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها تتابعُ “باهتمام موضوعة المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنها من مخاطرَ كانت ولاتزال هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم”، داعية “المواطنينَ العراقيين أن لايقعوا في شِراك …

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