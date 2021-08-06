«شاومي» تتفوق على «أبل» و«سامسونج» في مبيعات الهواتف الذكية

2021/08/06 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

سجلت شركة «شاومي» الصينية المصنعة للهواتف الذكية، مبيعات أكبر في حزيران، متفوقة بذلك على منافستيها «سامسونج» و«أبل»، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن شركة الأبحاث «كاونتربوينت».

وزادت مبيعات «شاومي» بنسبة 26% مقارنة بالشهر السابق لتستأثر بنحو 17.1% من إجمالي عدد الهواتف الذكية المبيعة على مستوى العالم في حزيران، في حين بلغت نسبة مبيعات «سامسونج» و«أبل» 15.7% و14.3% على التوالي من إجمالي مبيعات الهواتف في الفترة ذاتها.

وبالنسبة للربع المنتهي في حزيران، كانت «شاومي» ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية من حيث الشحن، بعد شركة «سامسونج».

وأوضح المحللون في «كاونتربوينت» أن الاتجاه قد يكون مؤقتاً، حيث من المحتمل أن تؤدي الموجة الجديدة من متحورات «كوفيد ـ 19» في فيتنام إلى تعطيل إنتاج أجهزة «سامسونج»، مشيرين إلى أن ذلك أدى إلى نقص في الأجهزة المتاحة من صانع الهواتف الذكية الكوري الجنوبي.

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