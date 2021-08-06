تدمير مضافات ونفق لداعش في صلاح الدين

2021/08/06 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تدمير 5 مضافات ونفق للإرهابيين في طوز خورماتو.

وقال اللواء رسول، في بيان صحفي، إن “المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو، نفذ واجباً في سلسلة جبال بلكانة ومناطق شرق قضاء طوزخرماتو”.

وأضاف، أن “المقر تمكن خلال الواجب من تدمير خمس مضافات ونفق للإرهابيين ومعالجة 11 عبوة ناسفة وضبط 15 قنبرة هاون”.

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