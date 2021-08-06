ميسي يودع برشلونة.. إليك أبرز المحطات في مسيرته الكروية حتى الآن

2021/08/06 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الفوز بـ10 بطولات دوري و4 بطولات دوري أبطال أوروبا والفوز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات، ليونيل ميسي يغادر نادي برشلونة.نستعرض لكم في هذا الفيديو المسيرة المميزة لنجم كرة القدم الأرجنتيني.

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