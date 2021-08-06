2021/08/06 | 20:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي، اليوم الجمعة، صدور أمر الكلف المالية للمحاضرين.وقال الساعدي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تم صدور الأمر الإداري الخاص بالكلف المالية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور أمر الكلف المالية للمحاضرين في ميسان المركز الخبري الوطني.

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