عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: ننصح حزب الله وحكومة لبنان وجيشها بعدم اختبارنا

2021/08/06 | 20:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: ننصح حزب الله وحكومة لبنان وجيشها بعدم اختبارناوزير الدفاع الإسرائيلي يحذر لبنان: وضعكم مريع ويمكننا أن نجعله أسوأ

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