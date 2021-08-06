عاجل | القيادة الوسطى: ميرسر ستريت تعرضت لهجوم فاشل بمسيرتين قبل ضربها بالثالثة

2021/08/06 | 20:39 - المصدر: قناة التغيير

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القيادة الوسطى: وجدنا أجزاء من المسيرة الإيرانية التي استهدفت الناقلةالقيادة الوسطى: ميرسر ستريت تعرضت لهجوم فاشل بمسيرتين قبل ضربها بالثالثة

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