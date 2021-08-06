2021/08/06 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أجلت السلطات في ولاية كاليفورنيا أكثر من 16 ألف شخص بسبب اندلاع حرائق الغابات على أراضيها.وقالت السلطات في ولاية كاليفورنيا إن الخطر الأكبر في الوقت الحالي هو حريق أطلقوا عليه تسمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجلاء أكثر من 16 ألف شخص في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات المركز الخبري الوطني.

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