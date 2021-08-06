2021/08/06 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل المرجع آية الله علي السيستاني، اليوم الجمعة، جانباً من أعمال العتبة الحسينية، والمستشفيات التي أنشأتها خلال الفترة الماضية، في مختلف محافظات البلاد. وقال الكربلائي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجعية تكشف عن خطط لإنشاء مشاريع طبية المركز الخبري الوطني.

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