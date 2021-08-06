نصيف: لجنة محاربة الفساد برئاسة أبو رغيف حققت نجاحاً نوعيا

2021/08/06 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، أن لجنة محاربة الفساد برئاسة أبو رغيف حققت نجاحاً نوعيا.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “اللجنة […]

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