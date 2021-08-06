بداية 2021.. أذربيجان تسجل ارتفاعا بحجم تبادلها التجاري مع العراق - عاجل

2021/08/06 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اكدت نائبة وزير الاقتصاد، لجمهورية أذربيجان، سيفينج حسنوفا ، اليوم الجمعة، ان أذربيجان والعراق زادتا حجم التبادل التجاري الثنائي منذ بداية عام 2021 .

وقالت حسنوفا ، في بيان نشرته صحيفة، "trend"، وترجمته (بغداد اليوم)، انه "في عام 2020 ، انخفض حجم التجارة بين البلدين بأكثر من 30٪؜، بينما نما في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بأكثر من 35٪؜".

واضافت أنه "إلى جانب النمو التجاري ، تم تسجيل أكثر من 180 شركة برأسمال أذربيجاني في العراق".

واشارت الى "اننا ندعم تطوير العلاقات بين البلدين".

وتابعت المسؤولة أيضا إلى أن "الجانب الأذربيجاني يؤيد إنشاء مجلس أعمال مع العراق".

وأضافت حسنوفا، أن "برنامج الاستثمار الأذربيجاني يوفر مزايا لرجال الأعمال الأجانب بهدف جذب الاستثمار الأجنبي".

يشار انه تم تأسيس اللجنة المشتركة بموجب الاتفاقية بين حكومتي أذربيجان والعراق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقعة في 10 تشرين الثاني 2010 ، وعقد الاجتماع الأول للجنة في 2013 في باكو .

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