استمرار العروض لضمه.. ملياردير روسي يطلب عقد اجتماع عاجل مع ممثلي ميسي

2021/08/06 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، بأن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش طلب عقد اجتماع عاجل مع ممثلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتحقق من إمكانية إبرام صفقة لضمه هذا الصيف.

ويسعى رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، لإبرام صفقة كبرى للفريق اللندني في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستطيع تشيلسي التعاقد مع ميسي في صفقة انتقال حرة، وذلك بعد أن انتهى عقد النجم الأرجنتيني مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، وخاصة بعد إعلان الفريق الكتالوني مساء يوم أمس، رسميا عدم استمرار "البرغوث" معه، بسبب مشاكل مالية وسقف الرواتب في الليغا الإسبانية.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، ما يزال الخيار الأول في ميركاتو تشيلسي حتى الآن.

وأوضحت أن محاولات تشيلسي لضم لوكاكو ومن قبله "الفتى الذهبي" النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند من فريق بوروسيا دورتموند الألماني، تعد إشارة واضحة على أن البلوز لديه سيولة مالية، ويحاول إبرام صفقة كبرى هذا الصيف.

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