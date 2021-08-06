نقابة الفنانين التشكيليين تصدر بياناً بشأن إزالة تمثال الراحل أحمد راضي

2021/08/06 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعربت نقابة الفنانين التشكيليين، الجمعة، عن تأييدها قرار إزالة تمثال الراحل أحمد راضي، بعد نصبه في منطقة اليرموك.وقالت النقابة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أصدرت أمانة بغداد اليوم الجمعة قرارا برفع تمثال يجسد شخصية الراحل اسطورة الكرة العراقية الكابتن احمد راضي تم وضعه من قبل احد الاشخاص في …

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