وزير النقل يعلق على هجرة العراقيين إلى ليتوانيا عبر بيلاروس

2021/08/06 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تحدث وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، الجمعة، عن قرار تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى مينسك عاصمة بيلاروس، وفيما أشار إلى أنه قرار “احترازي” جاء بحسن نية من العراق، أبدى تخوفه من وجود خط تهريب جديد.وقال الشبلي في تصريح متلفز، إن “توقف الرحلات الى بيلاروسيا قرار احترازي، حيث أن …

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