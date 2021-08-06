أردوغان يؤكد السيطرة على 196 حريقا وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الحرائق في البلاد

2021/08/06 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السيطرة على 196 حريقا من أصل 208 حرائق اندلعت مؤخرا في غابات 44 ولاية تركية.وأضاف أردوغان في تصريح صحفي بإسطنبول أن "الحكومة سخرت جميع إمكاناتها من أجل مكافحة حرائق الغابات".وأوضح أن فرق الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على 12 حريقا في أنطاليا وموغلا وإسبارطة وأيدين ودنيزلي.وأشار أردوغان إلى "وصول 5 مروحيات من أوكرانيا قادرة على الإطفاء ليلا، ستعمل 24 ساعة".وقال إن السلطات التركية تعتزم زراعة 250 مليون شجرة في المناطق المتضررة من حرائق الغابات.ومنذ أيام، طالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات./انتهى9

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