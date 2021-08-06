2021/08/06 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت وزارة الخارجية حرص العراق على أمن واستقرار تونس.وذكر بيان للوزارة ان رئيس الدائرة العربيّة وكالةً أسامة مهدي غانم التقى سفير الجمهوريّة التونسيّة لدى بغداد رضا زقیدان، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين الشقيقين، واخر التطورات في الجمهوريّة التونسيّة وقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي تم بموجبها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر واقالة رئيس الحكومة وعدد من أعضائها .وأكد رئيس الدائرة العربيّة حرص العراق على أمن واستقرار تونس، مُتمنياً الازدهار للشعوب العربيّة ومن بينها الشقيقية تونس، مُعرباً عن تطلّعه لأن تشهد العلاقات الثنائيّة بين بغداد وتونس مزيداً من التعاون والتنسيق./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تؤكد حرص العراق على أمن واستقرار تونس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تؤكد حرص العراق على أمن واستقرار تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).