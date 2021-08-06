2021/08/06 | 21:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجان تحقق مع موظفين ومدراء مراكز صحية في بغداد "منحوا" كارتات لقاح مزيفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/06 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجان تحقق مع موظفين ومدراء مراكز صحية في بغداد "منحوا" كارتات لقاح مزيفة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجان تحقق مع موظفين ومدراء مراكز صحية في بغداد "منحوا" كارتات لقاح مزيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).