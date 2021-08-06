2021/08/06 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صحة الكرخ: إحالة موظفة إلى القضاء بسبب منحها كارتات لقاح كورونا من دون تطعيم فعلي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 21:32

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