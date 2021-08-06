لابورتا بعد رحيل ميسي: أدركت الحقيقة قبل يومين وأمامنا

2021/08/06 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم الرئيس، خلال مؤتمر صحفي، قرار الفراق مع ميسي باعتباره حتمية اقتصادية، قائلا "انتهى هذا التفاوض..لا يمكننا تسجيل اللاعب".

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