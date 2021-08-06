بينهم بالإرهاب.. حملة أمنية تطيح بمتهمين عدة جنوبي العراق

2021/08/06 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضايا منفصلة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "شرطة قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار مع فوج الطوارئ الخامس تمكن من القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا مختلفة أحدهما مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار البيان إلى "تمكن مفارز مركز الفتاحية ومركز الشطرة من القبض على 6 متهمين مطلوبين قضائياً من بينهم وفق احكام المادة 405 والمادة 31/405 من قانون العقوبات العراقي".في السياق، لفتت المديرية إلى تنفيذ "قوة مشتركة من مديرية شرطة قضاء النصر بمشاركة فوج الطوارئ الخامس / السرية الثانية ومكتب الأمن الوطني وقسم الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في النصر ممارسة امنية اسفرت عن إلقاء القبض على ( 6 ) متهمين مطلوبين بقضايا قانونية مختلفة بحوزة احدهم بندقية نوع كلاشنكوف".

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