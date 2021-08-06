سلطة الطيران المدني تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى بلاروسيا

2021/08/06 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى بلاروسيا

وقالت السلطة في بيان، إنه بناءً على التوجيهات الحكومية، تم تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى بلاروسيا عبر شركة الخطوط الجوية العراقية وكافة النواقل الوطنية الأخرى العاملة في البلاد إلى أشعار أخر.

وأشارت إلى أنه سيتم السماح بتنفيذ رحلات لإعادة المواطنين العراقيين من بلاروسيا شرط مغادرة الطائرات من العراق بدون مسافرين.

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