الشرطة الألمانية تعتقل أفغانيين اثنين يشتبه بقتلهما شقيقتهما

2021/08/06 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت شرطة برلين، اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على شابين أفغانيين في العشرينيات من العمر للاشتباه في قتلهما شقيقتهما الكبرى، لأن أسلوب حياتها كان يخالف “القيم الأخلاقية”.

وألقي القبض على الشابين (22 و25 عاما) الأربعاء بعد أن عثر المحققون على ما يعتقدون أنها جثة الشقيقة الكبرى (34 عاما) مدفونة بجوار منزل الشقيق الأكبر في بافاريا.

والمرأة كانت أما لطفلين ومطلقة، وتم الإبلاغ عن اختفائها منتصف يوليو الماضي، لكن السلطات سرعان ما توصلت إلى أنها كانت ضحية جريمة.

وبعد مراجعة تسجيلات كاميرا مراقبة أمنية وبيانات هاتفها المحمول وشهادات الشهود، خلص المحققون إلى أن الشقيقين هما المشتبه بهما المرجحان لاقتراف هذه الجريمة.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجلين تصرفا بوازع “الحفاظ على الشرف” عندما قتلا شقيقتهما.

ويقيم الثلاثة في ألمانيا منذ عدة سنوات.

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