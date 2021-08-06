العراق يعلق جميع الرحلات الجوية الى ( بلا روسيا ) حتى أشعار أخر

2021/08/06 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى مينسك ( بلا روسيا ) حتى أشعار أخر.

ةقالت السلطة، انه “بناءً على التوجيهات الحكومية أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى مينسك ( بلا روسيا ) عبر شركة الخطوط الجوية العراقية وكافة النواقل الوطنية الأخرى العاملة في البلاد إلى أشعار أخر”.

واضافت “علماً أنه سيتم السماح بتنفيذ رحلات لإعادة المواطنين العراقيين من بلاروسيا شرط مغادرة الطائرات من العراق بدون مسافرين”.

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