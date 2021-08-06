الرئيس الإيراني: الحشد يمثل سندا للأمن والتطور في العراق

2021/08/06 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّ الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، ان الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للامن والتطور في العراق.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، التقى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على هامش مشاركة الوفد العراقي بمناسبة تسنم رئيسي مهامه".

واعرب الفياض في بداية اللقاء حسب البيان، عن تهانيه للرئيس الإيراني الجديد، معربا عن تطلعه لمزيد من التطور في العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.من جانبه أكد رئيسي عمق العلاقات التي تربط الجمهورية الإسلامية بجمهورية العراق، منوها بـ"دور الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب وان الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للامن والتطور في العراق".

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