2021/08/06 | 21:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..محاولة اغتيال مدير مكتب عقارات وسط خانقين

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