أذربيجان تسجل ارتفاعا بحجم تبادلها التجاري مع العراق

2021/08/06 | 21:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة اكدت نائبة وزير الاقتصاد، لجمهورية أذربيجان، سيفينج حسنوفا ، اليوم الجمعة، ان أذربيجان والعراق زادتا حجم التبادل التجاري الثنائي منذ بداية عام 2021 .وقالت حسنوفا ، في بيان نشرته صحيفة، “trend”، انه “في عام 2020 ، انخفض حجم التجارة بين البلدين بأكثر من 30٪؜، بينما نما في الأشهر الستة الأولى من …

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