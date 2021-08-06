الطيران المدني تعلن تعليق جميع الرحلات إلى بلاروسيا

2021/08/06 | 21:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى مينسك ( بلاروسيا )، حتى إشعار آخر.وذكر بيان للسلطة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بناءً على التوجيهات الحكومية أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى مينسك ( بلاروسيا ) عبر شركة …

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