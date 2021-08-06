ميسان تعلن صدور أمر الكلف المالية للمحاضرين

2021/08/06 | 21:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أعلن مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي، اليوم الجمعة، صدور أمر الكلف المالية للمحاضرين.وقال الساعدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم صدور الأمر الإداري الخاص بالكلف المالية من قبل وزارة المالية للعقود من المعلمين والمدرسين والإداريين العاملين في مفاصل المديرية”.وأضاف، أن “أكثر من 6 الآف متعاقد سيستفيدون …

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