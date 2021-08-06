طائرة ميسي تستعد للإقلاع إلى فرنسا تمهيدًا لانضمامه لصفوف باريس سان جيرمان

2021/08/06 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يستعد ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، حاليًا للسفر إلى فرنسا، تمهيدًا لانضمامه لصفوف باريس سان جيرمان.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن طائرة ميسي الخاصة تتواجد حاليا في مطار "إل برات" ببرشلونة، في انتظار التوجه إلى مدينة نيس الفرنسية، للالتقاء بمسؤولي باريس سان جيرمان.وأضافت الصحيفة: "لا يمكن تأكيد وجود ميسي في هذه الرحلة، لكن وفقًا لعدة مصادر سيكون على متن الطائرة".وأشارت إلى أن مصدرا من النادي الباريسي، أكد أن ميسي سيوقع وسيحظى بأموال أكثر بكثير من التي عرضها عليه برشلونة، حيث كان البرغوث سيتخلى عن الأموال للبقاء مع الفريق الكتالوني.وكان ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، قد صرح اليوم الجمعة: "جودة لاعب بحجم ميسي تبقى أمرا مهما، وإدارة النادي تعمل بجدية وتقدم الخيارات، وبالطبع ميسي من بينها..لكن الأولوية حاليا هي الاستعداد لمواجهة تروا"./انتهى

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