تعليق جميع الرحلات من العراق الى مينسك حتى اشعار اخر

2021/08/06 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي عن تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى مينسك ( بلا روسيا ) عبر شركة الخطوط الجوية العراقية وكافة النواقل الوطنية الأخرى العاملة في البلاد إلى أشعار أخر .واوضح بيان للسلطة : أنه سيتم السماح بتنفيذ رحلات لإعادة المواطنين العراقيين من بلاروسيا شرط مغادرة الطائرات من العراق بدون مسافرين./انتهى9

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