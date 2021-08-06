2021/08/06 | 21:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اتهمت كتلة الفتح النيابية، الجمعة، جهات سياسية تمتلك مناصب بالحكومة بمحاولة تأجيج الشارع وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى إشعار آخر.وقال النائب عن الفتح أحمد الكناني، إن “هناك جهات سياسية تمتلك مناصب وزارية عليا بالحكومة تحاول تأجيج الشارع وتأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد إلى إشعار آخر”.وأضاف إن “تلك الجهات ادركت تماما إنها فقدت ثقتها من قبل الشارع العراقي، وتحاول اليوم عرقلة أجرى الانتخابات في موعدها المحدد”.وبين الكناني، أن “اجراء الانتخابات في موعدها المحدد يمثل الحل الافضل للعملية السياسية للخروج من الازمات نحو تشكيل حكومة جديدة قادرة على خدمة المواطن”.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح النيابية تتهم جهات تمتلك مناصب حكومية بمحاولة تأجيل الانتخابات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح النيابية تتهم جهات تمتلك مناصب حكومية بمحاولة تأجيل الانتخابات) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح النيابية تتهم جهات تمتلك مناصب حكومية بمحاولة تأجيل الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).