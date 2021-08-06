على مصطفى الكاظمي حل الحشد الشعبي ومحاكمة قادة الحشد والمليشيات الولائية - احمد موكرياني

2021/08/06 | 22:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني وصلني الرابط التالي لفيديو لقتل الحشد الشعبي لعراقي اعزَل دون محاكمة، من صديق دبلوماسي متقاعد ليس عراقيا معلقا على الفيديو: "بس كيف السفارات الموجودة بالعراق ما تتحرك وتنبه المجتمع الدولي؟" : https://mz-mz.net/1528738/اعلم علم اليقين بعدم إمكانية مصطفى الكاظمي من المساس بالحشد الشعبي حتى ولا بالكلام، لأن الشعب العراقي بدون حكومة فاعلة ولا مجلس نواب يمثل الشعب، بل ان أعضاء حكومة المنطقة الخ ......





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