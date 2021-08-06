بحضور ممثل المرجع السيستاني .. شاهد التشغيل التجريبي لمؤسسة وارث الدولية لعلاج الاورام في كربلاء (فيديو)

2021/08/06 | 22:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير:

عمار الخالدي - علي فتح الله

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