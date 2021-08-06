الرئيس الإيراني للفياض: الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للامن في العراق

2021/08/06 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أن الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للامن والتطور بالعراق.

وذكر بين المكتب الإعلامي لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي التقى الرئيس الإيراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي وذلك على هامش مشاركة الوفد العراقي بمناسبة تسنم رئيسي مهامه".

وأعرب الفياض عن تهانيه للرئيس الإيراني الجديد، وتطلعه لمزيد من التطور في العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد رئيسي عمق العلاقات التي تربط الجمهورية الإسلامية بجمهورية العراق، منوها بدور الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب وأن الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للامن والتطور في العراق.

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