ترحيب إسباني بـ

2021/08/06 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل استمرار أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، اعتبرت الحكومة الإسبانية دعوة الرباط لممثل إسبانيا بالمغرب لزيارة مقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية "البسيج"، إشارة إيجابية جدا قد تساعد على نزع فتيل الأزمة.

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