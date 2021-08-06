الخارجية الإيرانية تصدر بياناً بشأن برتوكول استقبال رئيس إقليم كردستان

2021/08/06 | 22:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن برتوكول استقبال رئيس إقليم كردستان، موضحة انه حصل خطأ في برتوكول التشريفات.وقالت في البيان: “لقد حدث خطأ يوم أمس الخميس في بروتكول تشريفات ⁧‫مطار مهرآباد طهران‬⁩ أثناء استقبال ⁧‫نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق‬⁩ حيث رفع علم الإقليم بمكان علم ⁧‫الجمهورية العراقية،‬⁩ ولكن الأهم أن […]

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