طائرة ميسي تستعد للإقلاع إلى فرنسا

2021/08/06 | 22:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يستعد للسفر إلى فرنسا، للالتقاء بمسؤولي نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، بعد فشل برشلونة في تجديد عقده.

وأشارت صحيفة “سبورت” إلى أن طائرة ميسي الخاصة تتواجد حاليا في مطار “إل برات” في مدينة برشلونة، بانتظار التوجه إلى مدينة نيس الفرنسية، للالتقاء بمسؤولي باريس سان جيرمان، تمهيدا لانضمامه إلى صفوف الفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة: “لا يمكن تأكيد وجود ميسي ضمن هذه الرحلة، لكن وفقا لعدة مصادر سيكون على متن الطائرة”.

وأشارت إلى أن مصدرا من النادي الباريسي، أكد أن ميسي سيوقع وسيحظى بأموال أكثر بكثير من التي عرضها عليه برشلونة، حيث كان “البرغوث” سيتخلى عن الأموال للبقاء مع الفريق الكتالوني.

وكان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، قد صرح اليوم الجمعة: “جودة لاعب بحجم ميسي تبقى أمرا مهما، وإدارة النادي تعمل بجدية وتقدم الخيارات، وبالطبع ميسي من بينها..



لكن الأولوية حاليا هي الاستعداد لمواجهة تروا”.

ويحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا على فريق تروا، يوم الأحد المقبل، وذلك في مستهل مشواره في الموسم الجديد للدوري الفرنسي “ليغ1” (2021-2022).

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