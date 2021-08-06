الرئيس الايراني: الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للامن في العراق

2021/08/06 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، أن الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للامن والتطور بالعراق.وذكر بين المكتب الإعلامي لهيئة الحشد الشعبي تلقاه “المركز الخبري الوطني”،أن “رئيس هيئة الحشد […]

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