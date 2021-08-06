إيران توضح بشأن وضع علم كردستان باستقبال بارزاني

2021/08/06 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانا بشأ خطأ في بروتكول استقبال رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني.وذكرت الوزارة، في بيان “لقد حدث خطأ يوم أمس الخميس، في بروتكول تشريفات مطار مهرآباد طهران أثناء استقبال نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، حيث رفع علم الإقليم بمكان علم الجمهورية العراقية”.وأضافت: “لكن الأهم …

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