مصدران لـCNN: إيران تستبدل سفينة تجسس في البحر الأحمر وسط

2021/08/06 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران أمريكيان مسؤولان، في تصريحات لشبكة CNN، أن إيران "استبدلت بهدوء سفينة تجسس" في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم، بينما تراقب أمريكا تحركات السفن الإيرانية في المنطقة،وسط تصاعد التوتر الإقليمي و"صراع الظل" البحري المستمر بين إسرائيل.

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