صحة الكرخ: إحالة موظفة بمركز صحي للقضاء بسبب منحها بطاقات التلقيح ضد كورونا لغير الملقحين

2021/08/06 | 22:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير دائرة صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي، إحالة موظفة إلى القضاء لمنحها كارتات تلقيح لبعض المواطنين بدون اخذهم اللقاح فعليًا.

وقال الحجامي في بيان، إنه تم إحالة موظفة في مركز صحة السيدية للرعاية الصحية الاولية، الى القضاء؛ لمنحها بطاقات تلقيح ضد كورونا لبعض المواطنين بدون أخذهم اللقاح فعليًا.

وأشار إلى أن هناك لجان تحقق في مع موظفين آخرين مع مديريهم الذين لم يبلغوا عليهم.

هذا، ودعا الحجامي، المواطنين إلى التبليغ عن اي خرق بعملية التلقيح عن طريق الخطوط الساخنة المثبتة في المؤسسات الصحية.

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