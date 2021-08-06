نجاد: كبار المسؤولين في إيران تلقوا لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

2021/08/06 | 22:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، أن كبار المسؤولين في بلاده تلقوا اللقاحات الأجنبية ضد فيروس كورونا، التي جرى منعها على عامة الناس في إيران.

وقال نجاد في تصريح إنه تم تطعيم كبار المسؤولين في السلطة باللقاحات الأجنبية الشهيرة التي باتت ممنوعة على عامة الناس مثل فايزر وغيره من اللقاحات الأمريكية.

واكد نجاد إنه يجب محاكمة الرئيس السابق حسن روحاني بسبب سوء إدارة جائحة فيروس كورونا في إيران، مشيراً إلى أن حكومة روحاني ساهمت في إزهاق أرواح أعداد كبيرة من الإيرانيين وإلحاق أضرار جسيمة بالنظام الصحي والاقتصادي في البلاد.

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