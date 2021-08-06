شرطة بابل توضح حقيقة ارتكاب زوجة جريمة قتل بسبب

2021/08/06 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، حقيقة قيام زوجة بقتل زوجها بسبب "باسوورد الهاتف".

وذكر بيان للقيادة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة شرطة بابل تنفي صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده (جريمة تهز محافظة بابل امراة تقتل زوجها بسبب عدم اعطائها الرمز السري لهاتفه النقال)".

وأضاف البيان، أن "لاصحة للخبر المنشور"، داعيا الجميع إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة وإعتماد مصادرها الرسمية".

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