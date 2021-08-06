الخارجية الإيرانية توضح بشأن الخطأ في بروتكول تشريفات مطار مهرآباد طهران

2021/08/06 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ أصدرت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن الخطأ في بروتكول تشريفات مطار مهرآباد طهرانوقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان: "لقد حدث خطأ يوم أمس الخميس في بروتكول تشريفات ‫مطار مهرآباد طهران‬ أثناء استقبال ‫نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق‬ حيث رفع علم الإقليم بمكان علم ‫الجمهورية العراقية‬ ولكن الأهم أن اللقاء الرسمي الذي جمع رئيس الإقليم بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضع العلم العراقي فقط وهو الصحيح".واضافت أن "الجمهورية الإسلامية تؤكد دوما على صيانة وحدة الأراضي العراقية وتحترم سيادته وقد قدمت أغلى الدماء في سبيل ذلك فلا يمكن لأحد أن يزايد على الجارة الوفية إيران في هذا الموضوع وخاب المبطلون والمطبّلون"./انتهى9

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