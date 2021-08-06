2021/08/06 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أن الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للامن والتطور بالعراق.وذكر بين للمكتب الإعلامي لهيئة الحشد الشعبي أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي التقى الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي على هامش مشاركة الوفد العراقي بمناسبة تسنم رئيسي مهامه".وأعرب الفياض عن تهانيه للرئيس الإيراني الجديد، وتطلعه لمزيد من التطور في العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.من جانبه أكد رئيسي عمق العلاقات التي تربط الجمهورية الإسلامية بجمهورية العراق، مشيدا بدور الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب مؤكدا أن الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للامن والتطور في العراق./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الايراني يلتقي في طهران فالح الفياض ويؤكد :الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للأمن والتطور في العراق / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الايراني يلتقي في طهران فالح الفياض ويؤكد :الحشد الشعبي يمثل سندا عظيما للأمن والتطور في العراق / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).