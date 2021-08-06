التربية تعلن العودة إلى الدوام الحضوري في العام الدراسي المقبل

2021/08/06 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الجمعة، الملاكات التعليمية والتدريسية الى الاسراع في اخذ لقاحات كورونا، فيما أكد ان التعليم في السنة المقبلة سيكون حضوريا.وقالت التربية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الدليمي “دعا الملاكات التعليمية والتدريسية الى الاسراع في اخذ اللقاح للحفاظ على سلامتهم والوقاية من وباء …

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