شرطة بابل توضح حقيقة قتل امرأة لزوجها بسبب “باسوورد الهاتف”

2021/08/06 | 22:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، حقيقة قيام زوجة بقتل زوجها بسبب “باسوورد الهاتف”.وذكر بيان للقيادة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قيادة شرطة بابل تنفي صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده (جريمة تهز محافظة بابل امراة تقتل زوجها بسبب عدم اعطائها الرمز السري لهاتفه النقال)”.

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