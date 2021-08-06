2021/08/06 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل كاظم في ذكرى رحيله الأولى عرّاب ذئب ونسر عيون المدينة يحصد لقب سيّد الدراما بغداد -فائز جواد في الثاني من اب الجاري مر عام على رحيل عراب الدراما المسرحية والتلفزيونية الكاتب الكبير عادل كاظم بعد صراع طويل مع المرض .ونعته حينذاك وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بيان لها بالقول(كاتباً درامياً متميزاً بأسلوبه، مجتهداً في […]

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