2021/08/06 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخصاف مشغول بإنشودة تونس الخضراء بغداد – الزمان يقوم قائد الفرقة السيمفونية العراقية المايسترو علي خصاف بتلحين وتوزيع أنشودة ( تونس الخضراء) كلمات وليد الشطري وغناء الفنان الكبير لطفي بوشناق وتعد الأنشودة هدية من شعب العراق للشعب التونسي الشقيق..وتقول كلماتها(يا تونس الخضراء..يا جنةً فيحاء..مهما تكن فل تكن..الحربُ نحنُ لها..الطفلُ في مهدهِ..ما أهتزَ من هولها..يا تونس […]

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